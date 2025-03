Basketball: CVJM hält den Druck weiter hoch

Zum Ende des dritten Viertels übernahmen die Gäste die Führung. Als Tabellendritter (22 Punkte) hält Lörrach damit den Druck auf die Kontrahenten im Aufstiegsrennen hoch. „Es war wirklich ein sehr kompliziertes Spiel. Unsere Topscorer sind nicht in die Partie gekommen. Die Defense hat uns den Sieg geholt“, quittiert Novak. Julian Sedelmeier hat sich in der CVJM-Offensive noch am besten präsentiert. Er kam auf sehr ordentliche 18 Punkte.

Angeführt wurde das Team aber allen voran von Yilmaz Hacioglu. Neben seiner zwölf Zähler sorgte Hacioglu für die nötige Stabilität auf dem Parkett. Er spielt ohnehin eine ganz starke Runde. Auf ihn wird es nun sicherlich auch in den entscheidenden nächsten Wochen ankommen. Fünf Spiele stehen für Lörrach noch auf dem Programm. Wieder Tabellenführer ist unterdessen Herdern nach dem Erfolg bei Frankonia Karlsruhe.