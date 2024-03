Basketball: CVJM Lörrach engagiert sich inklusiv

Gemeinsam mit der Pfunder-Stiftung, die ihren Sitz in Steinen hat, will der Verein Inklusion im Basketball in Lörrach ins Leben rufen. Die Stiftung, großzügig unterstützt von Aktion Mensch sowie seinen Kooperationspartnern, hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Sportvereinen der Landkreise Lörrach, Waldshut und Südlicher Breisgau-Hochschwarzwald nachhaltig umzusetzen.

Dazu zählt inzwischen auch die inklusive Initiative des CVJM Lörrach. Triebfeder im Verein ist der Sportliche Leiter Christian Roos, der mit Uli Nodler, Projektleiter der Pfunder-Stiftung, einen zielführenden Ansprechpartner gefunden hat. Weiter vertieft werden die inklusiven CVJM-Ambitionen durch Ricky Baerg. Der 36-jährige Familienvater hat es beruflich aus Oberbayern in die Grenzecke verschlagen. Er arbeitet im Sozialdienst des Kreiskrankenhauses in Lörrach. Baerg sitzt im Rollstuhl und ist begeisterter Basketballspieler. Als er vom CVJM-Projekt hörte, hat er sich spontan bei Christian Roos gemeldet. Nun will er das CVJM-Projekt als Umsetzer und zukünftiger Spieler unterstützten.