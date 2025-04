Basketball: CVJM Lörrach steigt in die Oberliga auf

Lörrach führt nahezu die komplette Spielzeit

Groß war der Jubel bei den Lörrachern, nachdem klar war, dass die Rückkehr in die Oberliga perfekt ist. Lörrach war nahezu die komplette Spielzeit über bis auf einen kurzen Moment in Führung. Besonders die Defense agierte an diesem Tag bärenstark. Dadurch fiel auch der eine oder andere Fehler in der Offense nicht so schwer ins Gewicht. Die „Big Men“ um Matthias Blum, Simon Körte und Jan Rügert haben alles in die Waagschale geworfen, geackert bis zum Geht-nicht-mehr geblockt und Rebounds gesichert.