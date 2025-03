Teamsprecher und Spieler Trieu Nguyen hatte zuletzt die mangelnde Trainingsbeteiligung als den Hauptgrund für das 58:63 in Karlsruhe ausgemacht. Besserung gab es in dieser Woche allerdings nicht wirklich. „Natürlich hat man sich in dieser Situation da mehr erhofft. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass das am Wochenende schon klappen wird“, sagt Nguyen vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den ETSV Jahn Offenburg. „Wir müssen uns einfach raffen.“ In den Einheiten habe man den Fokus auf die Offense gelegt. „Wir müssen wieder mehr Bewegung reinbekommen.“ Bis auf Brandon Bartel sollten am Wochenende alle Mann dabei sein.Ein straffes Programm steht dem CVJM Lörrach bevor. Die formstarken Lerchenstädter bekommen es zunächst am Samstag im Pokal mit Lahr zu tun. Einen Tag später duelliert sich die Mannschaft von Spielertrainer Aleksey Novak zuhause um 15 Uhr mit Weil-Bezwinger Frankonia Karlsruhe in der Liga. „Selbstverständlich wollen wir auch das Pokalspiel gewinnen, wenngleich die Liga Priorität hat“, erklärt Novak, der am Samstag den einen oder anderen Spieler schonen wird. Kurios: Das ist bereits der zweite Pokal-Wettbewerb für die Lörracher. Den Ersten hatte der CVJM sogar für sich entschieden. „Wir wissen ehrlich gesagt selbst nicht, wieso wir um zwei Pokale spielen und welche Unterschiede es da gibt“, sagt Novak. Nico Sedelmeier, Matthias Blum und Simon Körte waren am Mittwoch nicht im Training. Für das Wochenende hofft Novak aber auf einen vollbesetzten Kader.