Dallas - Die Dallas Mavericks sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA entfernt. Das Team des weiterhin verletzten Maximilian Kleber gewann am Sonntagabend (Ortszeit) sein Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves mit 116:107 und führt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:0.