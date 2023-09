Basketball „Das ist jetzt wie so eine Art Welle.“

Das klingt nach einem positiven Anfang...

Ja, das ist schon mal positiv. Das ist jetzt wie so eine Art Welle. Da werden viele Leute in den Verein reingespült. Wäre schön, wenn davon ein Drittel bleibt und nicht nur spielt, sondern auch Eltern oder Großeltern zu den Spielen kommen und vielleicht dann sogar mal im Verein eine Tätigkeit übernehmen könnten. Wir freuen uns nicht nur über einen neuen Spieler, sondern auch darüber, wenn er jemanden mitzieht, der Know-how mitbringt, wie man in einem Verein auch etwas verändern kann.

Wie sieht es denn generell bei der Jugend im CVJM aus?

Wir haben die Grundschulliga laufen. Da sind wir in acht Grundschulen in allen vierten Klassen. Mit sechs Trainern gehen wir Woche für Woche in den Schulunterricht und machen dort eine Stunde im Sportunterricht eine Ballschule mit dem Schwerpunkt Basketball .

Wie wird das angenommen?

Sehr gut. Das sind jedes Jahr so in der Regel 500 Kinder, die wir im Basketball von September bis zu den Sommerferien unterrichten. Es gibt zwei Turniertage – einen vor den Pfingstferien, einen vor den Sommerferien. Die hatten wir auch im vergangenen Schuljahr ausgespielt. Da wurde die Neumatt-Schule Turniersieger. Das ist immer wieder ein riesengroßer Event.

Wie schlägt sich das im Verein nieder?

Aus der Grundschulliga resultieren momentan 17 Teams von der U10 bis zur U20. Wir sind der einzige tri-nationale Verein. In Deutschland spielen wir mit 19 Teams, in der Schweiz spielt ein Frauenteam und in Frankreich ist eine U15 bei den Jungs im Spielbetrieb.

Wie sieht es denn mit der U18 aus? Hat es mit dem Aufstieg in die Regionalliga geklappt?

Das hat leider nicht geklappt. Wir sind an Söflingen gescheitert. Die haben das komplette Jugend-Bundesliga-Team eingesetzt. Was aber daraus resultierte: Wir hatten aus dem Bezirk sieben Anwärter auf die Oberliga. Kein Team hat den Aufstieg geschafft. Wir konnten jetzt aber zwei weitere Teams gewinnen und machen nun in der U18 eine Landesliga, aus der der Meister direkt in die Oberliga aufsteigt. Wir werden also keine Bezirksmeisterschaften mehr haben und dadurch auch keine Aufstiegsspiele.

Kommen wir noch mal auf die WM zurück. Wo und wie haben Sie das Endspiel verfolgt?

Daheim mit der Familie. Wir hatten die Idee, dass wir ein Public Viewing veranstalten. Die Halle fiel aufgrund der Temperaturen aus. Die neue Eigentümerin des Burgcafés auf der Burg Rötteln war aus privaten Gründen verhindert. Somit fiel das Public Viewing dann flach.

Wie kann die Breite von diesem Titelgewinn profitieren? Was muss vom Landes- und auch vom Bundesverband kommen?

Es ist schön, wenn neue Leute in den Verein kommen und der Verein wächst. Aber dadurch bekomme ich nicht mehr Hallenkapazität bei der Stadt Lörrach. Ich bekomme auch nicht mehr Trainer. Die fallen nicht vom Himmel, die muss man richtig ausbilden. Wir haben zwei Komponenten: Halle und Trainer. Wenn jetzt mehr Kinder kommen, dann muss ich die unterbringen und auch beschäftigen. Das Problem haben aber alle Sportarten. Wir können auch nichts draußen machen. 3x3-Basketball haben wir versucht, der OB ist da sehr angetan von. Aber das Geld ist leider nicht vorhanden. Eine neue Halle ist leider nicht in Sicht. Da sehe ich das größte Problem an der ganzen Sache.