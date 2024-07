Hamburg - Basketball-Weltmeister Deutschland hat das Olympia-Testspiel in Hamburg gegen die Niederlande klar gewonnen. Das Team von Trainer Gordon Herbert setzte sich mit 95:50 (49:25) klar durch. Bester Werfer beim überzeugenden Erfolg vor 10.713 Zuschauern in der Barclays Arena war Andreas Obst, der an seinem 28. Geburtstag 18 Punkte erzielte. Daniel Theis kam bei seinem Comeback auf 16 Punkte.Für den Weltmeister folgen weitere Testspiele in Berlin gegen Japan (19. Juli) sowie in London (22. Juli) gegen das Star-Team der USA um LeBron James. In der Gruppenphase des Basketball-Turniers in Lille geht es dann gegen Olympia-Gastgeber Frankreich um Victor Wembanyama, Japan und Brasilien. Deutschland zählt zum engen Kandidatenkreis für die Medaillen bei dem Großereignis.