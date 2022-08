Basketball Supercup-Finale: Deutschland gegen Serbien chancenlos

Schröder war am Freitag im Halbfinale gegen Tschechien umgeknickt und wird am Sonntag auch nicht mit dem Team nach Stockholm reisen, wo am Donnerstag die WM-Qualifikationspartie gegen Schweden ansteht. Ob der Kapitän im Laufe der Woche noch nachfliegt, steht noch nicht fest. Zunächst einmal wird er sich in Deutschland behandeln lassen.

Für Deutschland war es gegen Serbien die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September). Zuvor hatte es Siege gegen Belgien, die Niederlande und Tschechien gegeben. Bester deutscher Werfer war Andreas Obst mit zwölf Punkten, bei den Serben überragte NBA-MVP Jokic mit 22 Zählern. "Du lernst aus Niederlagen mehr als aus Siegen. Wir können hieraus sehr viel mitnehmen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert, der nach dem Supercup den Ulmer Karim Jallow aus dem Kader strich.