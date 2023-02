Basketball Der CVJM Lörrach kommt kampflos zu zwei Pluspunkten

Für den CVJM Lörrach ist das Heimspiel am Sonntag ab 17 Uhr gegen DJK Karlsruhe-Ost Makulatur. Denn der Gegner aus Karlsruhe hat die Partie kurzfristig abgesagt. Da es keine Chance für einen Ausweichtermin gibt, werden die Punkte wohl am Grünen Tisch an den CVJM gehen.