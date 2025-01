Basketball: Die Arbeit fruchtet

Vor Wochenfrist beim Heimsieg über die TS Durlach tauchte ein neues Gesicht im Dress des TVW auf. Sein Name: Merlin Reimers. 15 Minuten stand der 27-Jährige, der als Power Forward und Center eingesetzt werden kann, auf dem Parkett. Zwei Punkte gelangen ihm dabei. Reimers kam erst kürzlich aus Karlsruhe nach Weil. In der Fächerstadt spielte er auch in der Landesliga. „Ihn zeichnet seine Größe aus (1,97m; Anm.d.Red.). Merlin hat einen guten Basketball-IQ. Er hat zwar ein halbes Jahr nicht gespielt, aber je mehr er reinkommt, desto mehr wird er uns helfen“, ist sich Nguyen sicher.Richtig gut in Form ist der CVJM Lörrach.

Vier Siege am Stück feierte die Mannschaft von Spielertrainer Aleksey Novak nun schon. Am Sonntag (18 Uhr) beim ETSV Jahn Offenburg soll der nächste Streich folgen. „Langsam fruchtet unsere Arbeit. So etwas braucht auch seine Zeit“, erklärt Novak. „Wir nutzen die Trainings und arbeiten an unseren Fehlern. Mittlerweile kennen die Spieler ihre Rollen. Jeder weiß, wo er stehen muss. Die Verteidigung funktioniert als Team.“ Zuhause setzen die Lörracher Novaks Ideen allerdings besser um. „Aber das kommt auch noch.“