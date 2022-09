Basketball-EM Buschmann macht erfolgreich Druck: Halbfinale auch bei RTL

Buschmann mit Aufruf an RTL-Programmdirektion

Kommentator Buschmann hatte während der RTL-Übertragung bereits gefleht. "Sag mal, machen wir eigentlich von RTL, wenn die heute gewinnen, das Halbfinale am Freitag auch? Das kann ja gar nicht anders sein. Die Leute verlieben sich in Wagner, in Schröder, in Lo, in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft", hatte er gesagt. "Und so eine Liebe, die kannst du ja nicht trennen." Dies sei eine "Aufruf an die Programmdirektion von RTL!", schloss er seinen Appell.