Basketball-EM Rekordstart und Berlin-Ticket: Deutsche Basketballer in Form

Nach drei Spielen in vier Tagen sind die Schützlinge von Bundestrainer Gordon Herbert aber zunächst froh über etwas Pause. "Der Ruhetag ist essenziell", sagte Center Johannes Thiemann, als er schwer verschwitzt nach dem Basketball-Kampf mit Litauen in die Katakomben kam. "Wir werden jetzt einen Tag die Physios in Anspruch nehmen und dann am Dienstag hoffentlich wieder fit sein", fügte Co-Kapitän Johannes Voigtmann an. Die 50 Minuten hatten selbst den litauischen NBA-Profi Jonas Valanciunas (34 Punkte, 14 Rebounds) so geschlaucht, dass dieser von Krämpfen geplagt die Pressekonferenz abbrechen musste.