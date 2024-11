Basketball: Es ist das Highlight der Saison

Es ist das Highlight im hiesigen Basketball! Der TV Weil empfängt am Sonntag Nachbar CVJM Lörrach zum Derby. Los geht’s ab 18 Uhr in der Weiler Humboldthalle. Zwei Wochen hatten die beiden Teams nun Zeit, sich auf das spannende Duell vorzubereiten. „Wir freuen uns auf dieses Spiel und sind heiß“, sagt Weils Teamsprecher und Spieler Trieu Nguyen, der mit dem TVW aktuell Tabellendritter ist. Worauf es für ihn ankommen wird? „Es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Dynamik von diesem Derby nicht überhand nehmen zu lassen. Die richtige Balance ist wichtig.“ Nguyen ist sicher: „Beide Teams werden alles reinwerfen.“ Weil und Lörrach kennen sich gut. Neben den Begegnungen in der Liga hatte man in der Vergangenheit auch in der Off-Season hin und wieder gegeneinander gespielt. Mit Murat (Weil) und Yilmaz Hacioglu (Lörrach) wird es am Sonntag auch ein Brüderduell geben. „Dass wir die Lörracher gut kennen und umgekehrt, kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Das werden wir sehen. Ich hoffe auf alle Fälle auf ein faires Spiel“, erklärt Nguyen.