Basketball: „Es war wie ein schlechter Film“

„Das war wirklich katastrophal. Vor allem in der Offense lief überhaupt gar nichts zusammen. Es war wie ein schlechter Film.“ Über 40 Minuten war die Partie stets auf „Messers Schneide“. Die Weiler hatten auch mal knapp in Führung gelegen, doch am Ende schaute der TVW in die Röhre. Lediglich Murat Hacioglu erreichte in der Fächerstadt auf Weiler Seite Normalform, er erzielte mehr als ordentliche 26 Punkte.

„Manchmal sind solche Spiele schwerer als gegen die Top-Teams“, sagt Nguyen. Der Teamsprecher und Spieler kennt den Grund für den biederen Weiler Auftritt: „Das ist ganz einfach. Die Trainingsbeteiligung war in den vergangenen zwei Wochen unterirdisch.“ Die dreiwöchige Pause hat Weil offenbar gar nicht gut getan. Zuvor lief es schließlich ausgesprochen gut.