Basketball: Jetzt geht es für den CVJM um alles

Ob sie letztlich im Fall der Fälle aber das Aufstiegsrecht annehmen, kann Teamsprecher Trieu Nguyen noch nicht zu 100 Prozent sagen. „Wir wollen aber nach der Saison zumindest in der Lage dazu sein, quasi am längeren Hebel sitzen“, erklärt er. Für Hochspannung ist also am letzten Spieltag der Basketball-Landesliga in überreichem Maße gesorgt