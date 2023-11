Basketball, Landesliga: CVJM bricht nach der Pause ein

Die zweite Saisonniederlage musste der CVJM Lörrach einstecken. Die Lerchenstädter kassierten am Sonntagnachmittag vor heimischer Kulisse in der Halle der Neumattschule gegen den ETSV Jahn Offenburg ein bitteres 65:68 (38:24). Dabei starteten die Lörracher furios in die Partie, führten nach wenigen Minuten mit 12:0. Die durchaus komfortable Führung hatte bis zur Pause auch Bestand. Doch nach dem Seitenwechsel legten die Gäste aus Offenburg los wie die Feuerwehr. „Sie haben beinahe alles getroffen. Egal, ob Dreier oder Korbleger: Das war für Landesliga-Verhältnisse wirklich sehr ungewöhnlich“, informiert CVJM-Trainer Aleksey Novak. Die Lörracher konnten mit den aufstrebenden Offenburgern nun nicht mehr mithalten und gaben die Führung ab. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir uns zu sicher gefühlt haben.“ Das Duell blieb bis zum Schluss spannend. Doch besonders zwei Offenburger bekamen die Gastgeber nicht in den Griff, sodass der ETSV beide Punkte aus Lörrach mitnehmen konnte.