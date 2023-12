Basketball, Landesliga: Die nächste Packung für den CVJM Lörrach

„Zum Spiel kann ich nichts Gutes sagen. Die alten Spielmuster nehmen wieder Überhand. In der Defense fehlt die Konzentration, in der Offense spielen wir nicht als Team zusammen“, legt Trainer Aleksey Novak den Finger in die Wunde. „Unsere Energie, unser Kampfgeist, haben uns zu Saisonbeginn die Siege geholt. In den letzten Spielen war davon nichts mehr zu sehen.“

Der Zug nach vorne ist nach vier Niederlagen am Stück und Tabellenplatz acht erst einmal abgefahren, die Pause komme nun genau zum richtigen Zeitpunkt. „Das ist so. Da können wir uns wieder sammeln“, so Novak. Mit ein Grund für die zuletzt schwachen Auftritte war auch das Fehlen von Yilmaz Hacioglu, den die Lörracher schlicht nicht ersetzen können. „Er wird hoffentlich bald wieder zurück sein, ihm geht es wieder besser. Seine Energie fehlt uns enorm.“