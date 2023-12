Basketball, Landesliga: Es kriselt beim CVJM Lörrach

Nach dem hoffnungsvollen Saisonstart steckt der CVJM Lörrach in einer ersten sportlichen Krise. Das 70:75 (36:42) am Sonntag zuhause gegen die ESG Frankonia Karlsruhe war bereits die dritte Niederlage am Stück für die Lerchenstädter. „Es war mies. Wir waren nicht da im Spiel mit dem Kopf. Auch die Energie war nicht so wie üblich vorhanden“, hadert Trainer Aleksey Novak. Die Defensive zählt normalerweise zu den Stärken der Lörracher. Auch in der Offensive lief nicht viel zusammen. In der Schlussphase wurde es trotz des schwachen Lörracher Auftritts aber noch einmal spannend. Die Gastgeber kamen bis auf drei Punkte heran. Anschließend versenkten die Karlsruher aber erst einen Dreier und danach noch Freiwürfe. Davon konnte sich der CVJM nicht mehr erholen. Mit Abstand bester Lörracher Werfer war an diesem Sonntagnachmittag Simon Körte (37 Punkte). „Dafür lief es aber bei den meisten anderen nicht“, so Novak, der wieder selbst auf dem Parkett stand und immerhin 14 Punkte markierte.