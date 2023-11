Basketball, Landesliga: Mental stärker werden

„Wir müssen mehr zusammen spielen und auch mental stärker werden“, betont Novak nun. „Wir sind ja noch immer ein neu formiertes Team. So viel Zeit hatten wir noch nicht, um an uns zu arbeiten.“ Nichtsdestotrotz habe man sich in der Kürze der Zeit bereits sehr gut entwickeln können, so der Lörracher Übungsleiter. Für den CVJM geht es Sonntag (17.30 Uhr) zur DJK Karlsruhe-Ost. Das Team aus der Fächerstadt führt die Tabelle an, hat bislang alle sechs Ligaspielen gewonnen.

Hacioglu fehlt dem CVJM

Die Reise nicht mitantreten wird Yilmaz Hacioglu. „Er ist krank. Wir müssen schauen, dass wir dennoch an unsere Rebounds kommen. Yilmaz ist einer unserer wichtigsten Spieler“, stellt Novak klar, der sich vorgenommen hat, schon in der ersten Halbzeit selbst auf dem Parkett zu stehen. „Mal schauen, ob ich mit meinem lädierten Knöchel da mithalten kann.“