Basketball, Landesliga: TVW überrascht Primus

Das lag mitunter auch daran, dass der TVW seit langem mal wieder in Vollbesetzung antreten konnte. Denn auch Denker und Lenker Daniel Glowania war etwas überraschend mit von der Partie. Er wusste in 34 Minuten Spielzeit zu überzeugen. Ein Sonderlob verteilte Grethler auch an Justinas Urbanavicius, Andreas Michel und Lucas Grethler, der mit 20 Punkten Weils bester Scorer war. Nach drei Vierteln war die Begegnung nahezu entschieden, Weil lag bereits mit 63:35 in Front. Im letzten Abschnitt kamen die Gäste aus Karlsruhe zwar noch einmal heran, mehr als Ergebniskosmetik war für den Primus jedoch nicht drin. Als Tabellenvierter verabschiedet sich Weil nun erst einmal in eine kleine Fasnachtspause. In zwei Wochen geht es mit einem Auswärtsspiel bei der ESG Frankonia Karlsruhe weiter.

Nach dem heiß ersehnten Sieg vor Wochenfrist musste der CVJM Lörrach am Sonntag wieder eine Niederlage einstecken. Beim TB Emmendingen schlug am Ende eine 79:96-Niederlage zu Buche. Die Lerchenstädter sind dadurch nur noch Achter. Für den CVJM steht in der Liga erst in drei Wochen das nächste Spiel auf dem Programm, zuvor duelliert sich Lörrach im Pokal. Dort trifft das Novak-Team erneut auf Emmendingen.