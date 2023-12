Basketball, Landesliga: Viele Gründe für Weils Aufschwung

Novak dient als Aufbauspieler, will seine Teamkollegen in Szene setzen. „Zurzeit spiele ich als Point Guard, da es bei uns auf dieser Position Schwierigkeiten gibt“, erklärt er.In guter Form hatte sich der TV Weil in den jüngsten Duellen gezeigt. Drei Siege am Stück gab es für die Grenzstädter zuletzt zu feiern. „Wir spielen immer besser zusammen, machen im Angriff weniger Fehler. In der Defense stehen wir gut“, nennt André Grethler ein paar Gründe für den Weiler Aufschwung, der es auch ermöglichte, in der Tabelle an den Lörrachern vorbeizuziehen.