Der Basketball-Nationalspieler aus Salzgitter hat in den drei letzten Partien gegen die Miami Heat in der Final-Serie der Eastern Conference zwar keine Minute mehr gespielt. Doch sollte er zum Start in die NBA-Finals gegen die Golden State Warriors in der Nacht zu Freitag (3.00 Uhr MESZ) aufs Parkett geschickt werden: Theis wird im Abwehrbollwerk des Rekordmeisters seinen Job erledigen. Dafür haben sie ihn zurückgeholt und auch deswegen haben die Celtics die Chance auf den 18. Titel.

"Was für ein Team", twitterte Theis nach dem in sieben Spielen gegen die Miami Heat hart erkämpften Finaleinzug zu einem Foto von sich mit der Bob-Cousy-Trophy für den Sieg in der Ost-Staffel der NBA. Weiter schrieb er: "Nächste Station Finale". Zum ersten Mal in der Karriere des als Forward oder Center spielenden Profis. Gegner und Favorit sind die Golden State Warriors, die sich in der Final-Serie der Western Conference 4:1 gegen die Dallas Mavericks durchgesetzt hatten.