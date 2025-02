Fans träumten bereits vom Oberliga-Aufstieg. Teamsprecher Trieu Nguyen hatte zuletzt allerdings betont, dass er nicht gerne über die Aufstiegsthematik spreche.

Ein Grund dafür ist eben auch die Kaderbreite. In Opfingen war etwa Leistungsträger Lucas Grethler ausgefallen, ihn konnten die Weiler nicht ersetzen. „Wir haben es versucht, die Niederlage jetzt zu analysieren. Wir werden sehen, ob wir es an diesem Wochenende wieder besser hinbekommen“, erklärt Nguyen. „Der Fokus im Training lag nun auf der Offensive. Wir wollen da mehr Kreativität und Flexibilität reinbekommen.“ Am Sonntag, 18 Uhr, bekommt es der TVW zuhause mit dem USC Freiburg II zu tun.