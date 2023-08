Basketball-Nationalmannschaft Politik, Hitze, USA: Heikler Wüstentrip der Basketballer

Droht schwere Schlappe gegen US-Team?

Nicht nur die Politik macht die Reise nach Abu Dhabi heikel. Auch der Sport und die Gesundheit rücken vor dem WM-Auftakt am 25. August gegen Co-Gastgeber Japan in den Blickpunkt. Das letzte Testspiel gegen die USA anzusetzen, ist mutig, weil gegen das mit NBA-Stars gespickte Ensemble von Erfolgstrainer Steve Kerr jederzeit eine schwere Schlappe drohen kann. Dass die Partie am Sonntag so verheerend endet wie die 57:106-Pleite bei Olympia 2008, ist aber quasi ausgeschlossen. Während Schröder und Co. als EM-Dritter mit viel Selbstvertrauen kommen, müssen die USA auf zahlreiche Stars verzichten. Die ganz großen Namen aus der NBA fehlen.

Eine weitere Herausforderung wird das Klima. In Abu Dhabi herrschen Temperaturen von bis zu 44 Grad, während in den Innenräumen fleißig klimatisiert wird. "Das wird natürlich schon eine Herausforderung. Da muss man eher darauf achten, dass man kein Problem kriegt wegen der extremen Hitze und den Klimaanlagen", sagte Vizepräsident Andres. Gesund bleiben sei "die größte Herausforderung" für die Tage am Persischen Golf.