Basketball: NBA-Finals: Mavericks gewinnen mit 38 Punkten Vorsprung

Erstmals in den Finals bekamen die Mavericks die Celtics-Offensive um Jayson Tatum und Jaylen Brown in den Griff. Schon das erste Viertel beendeten die Texaner mit 13 Punkten Vorsprung, zur Halbzeit betrug die Führung 26 Zähler - und in der zweiten Halbzeit wuchs der Puffer weiter auf zwischenzeitlich 48 Punkte. Da waren die Stars beider Teams schon auf der Bank und schonten sich angesichts des absehbaren Spielausgangs für die fünfte Partie am Montagabend in Boston. Beide Trainer wechselten schon vor dem Ende des dritten Viertels ihre Rollenspieler ein.