Basketball NBA: Lakers erfüllen Pflicht gegen Suns

Der NBA-Rekordmeister erfüllte gegen die Suns, die auf ihre Stammkräfte um Kevin Durant und Chris Paul verzichteten, beim 121:107 zwar seine Pflicht. Titelverteidiger Golden State Warriors holte gegen die Sacramento Kings aber ein 119:97 und verteidigte damit Rang sechs in der Western Conference. Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder fehlte den Lakers in der Partie gegen die Suns kurzfristig wegen Problemen am Nacken. Bester Werfer war D'Angelo Russell mit 24 Punkten, Anthony Davis hatte 21 Rebounds.

Sowohl die Lakers als auch die New Orleans Pelicans durch ihr 113:105 gegen die New York Knicks können am Sonntag noch an den Warriors vorbeiziehen und sich ein direktes Ticket für die Playoffs schnappen. Beide Mannschaften stehen bei 42 Siegen und 39 Niederlagen, die Warriors haben eine Niederlage weniger. Gelingt das nicht, treffen die beiden Teams am Dienstag im Play-In aufeinander. Der Verlierer hat danach noch eine weitere Chance.