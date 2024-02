Unterdessen befinden sich die New York Knicks ohne den aktuell verletzten Isaiah Hartenstein in einer kleinen Krise. Das 103:105 bei den Houston Rockets war die dritte Niederlage in Serie für die Knicks. Hartenstein verpasste das Spiel wegen einer Achillessehnenverletzung, die er sich am vergangenen Donnerstag (Ortszeit) gegen die Mavericks zugezogen hatte. Trotz der erneuten Niederlage bleiben die Knicks auf Platz vier im Osten.