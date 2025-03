Basketball NBA: Rückschlag für Schröder, Pflichtsieg für Wagner

Durch den Sieg festigte Orlando Platz acht in der Eastern Conference, der immerhin zur Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigen würde. Die direkte Playoff-Qualifikation erscheint jedoch kaum noch machbar. Der Rückstand auf Detroit beträgt bereits sechs Siege, bei nur noch 15 ausstehenden Spielen in der regulären Saison ist das kaum aufzuholen.