Basketball: NBA-Star Doncic schafft statistisches Kunststück

Am Ende schafft Doncic es auf 40 Zähler, zehn Rebounds und elf Vorlagen. Wegen des deutlichen Sieges konnte der Starspieler früh geschont werden. Mit seinem insgesamt 60. Triple-Double zog Doncic auch an Basketball-Legende Larry Bird (59) vorbei, der an diesem Donnerstag 67 Jahre alt wurde. "Jeder weiß, wer Larry Bird ist. Deshalb ist das sehr besonders", sagte Doncic. Für sein Triple-Double hat er weniger als die Hälfte an NBA-Saisonspielen (349) gebraucht als Bird (897), der zwischen 1979 und 1992 für die Boston Celtics spielte.