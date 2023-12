Basketball: NBA: Wagner-Brüder und Orlando verlieren erneut

Doncic glänzt bei Mavs-Sieg

Eine Gala-Leistung lieferten derweil die beiden Topstars Luka Doncic und Joel Embiid ab. Doncic erzielte beim deutlichen 147:97-Heimsieg der Dallas Mavericks gegen die Utah Jazz ein sogenanntes Triple-Double. Der 24-Jährige kam auf 40 Punkte, elf Assists und zehn Rebounds. Maximilian Kleber kam bei den Texanern aufgrund der Nachwehen seiner Zehenverletzung erneut nicht zum Einsatz.

Embiid knackte beim 131:126-Auswärtssieg seiner Philadelphia 76ers gegen die Washington Wizards zum sechsten Mal in seiner Karriere die magische Marke von 50 Punkten. "Manchmal braucht dein Team dich als Spielmacher, manchmal brauchen sie dich, um zu punkten. Und ich hatte das Gefühl, dass es einer dieser Abende war, an denen ich aggressiv sein und es in Gang bringen musste", sagte Embiid.