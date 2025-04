Basketball Playoff-Aus: Wagner scheitert mit Magic am Titelverteidiger

In einem engen Spiel führten die Gäste aus Detroit über weite Strecken der Partie, auch wenn sie sich nie weiter als zehn Punkte absetzen konnten. Im Gegensatz zu den beiden knapp verlorenen Heimspielen zuvor brachten die Pistons die knappe Führung diesmal über die Zeit. Cade Cunningham erzielte 24 Punkte, Schröder steuerte von der Bank kommend 14 Punkte bei.

Spiel sechs steht in Detroit an, wo die Pistons seit 2008 kein Playoff-Heimspiel gewinnen konnten.

Indiana Pacers sind weiter

Weiter sind in der Eastern Conference auch die Indiana Pacers, die sich gegen die Milwaukee Bucks mit 4:1 durchsetzten. Spiel fünf ging in die Verlängerung, in der die Pacers die letzten acht Punkte erzielten und am Ende mit 119:118 gewannen. Indiana trifft im zweiten Halbfinale im Osten auf die Cleveland Cavaliers, die in ihrer Serie die Miami Heat mit 4:0 überrollt hatten.