Basketball Playoffs wieder das Ziel: Bayern startet in Euroleague

Und da wartet mit Fenerbahçe Istanbul an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) gleich ein europäisches Schwergewicht. Die Türken zählen zu jenen Clubs, die im Sommer große Summen ausgegeben haben, um ihren Kader aufzupäppeln. Summen, die die deutschen Clubs Bayern und Alba Berlin, das am Freitag gegen Partizan Belgrad in die neue Königsklassen-Saison startet, nicht zur Verfügung haben. "Insgesamt wird unheimlich viel Geld ausgegeben und man hat das Gefühl, als habe es keine Pandemie gegeben und als gäbe es auch den Krieg nicht", sagte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic.

Obst: "Nach der EM ist man einfach selbstbewusster"

Doch auch wenn das deutsche Spitzenduo finanziell mit Europas Topclubs nicht mithalten kann, will es sportlich auf dem Parkett der europäischen Crème de la Crème Paroli bieten und nach Möglichkeit in die Playoffs einziehen. So, wie es den Bayern bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten gelungen ist. "Natürlich werden wir wieder versuchen, die Playoffs der EuroLeague zu erreichen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.