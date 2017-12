Basketball-Profiliga NBA: Schröder unterliegt mit Atlanta gegen Cleveland

08:50 "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco verlobt

Los Angeles - Als Penny in "The Big Bang Theory" lehnte sie so manchen Heiratsantrag ab, bevor sie sich mit Leonard verlobte - nun hat sie auch im wahren Leben "Ja" gesagt: Kaley Cuoco wird heiraten. "Wir sind verlobt!", sagt die US-Schauspielerin unter Tränen in einem Video, das ihr frisch Verlobter Karl Cook auf Instagram postete - just zu Cuocos 32. Geburtstag. Eine Stunde später postete Cook noch ein Foto vom Verlobungsring, einem mit glitzernden Steinen besetzten Ring des Juweliers Nadis.

Islamabad - Kämpfer der pakistanischen Taliban haben ein Studentenheim in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar gestürmt und dabei 13 Menschen verletzt. Alle fünf Angreifer seien getötet worden, berichtete ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurden demnach acht Studenten, vier Mitglieder der Sicherheitskräfte und ein Wächter. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich etwa 100 Menschen in dem Haus auf. Die radikalislamische pakistanische Taliban-Gruppe Tehrik-e Taliban Pakistan reklamierte die Tat für sich.

07:10 Streit in Neuseeland über Maori-Begriffe in den Nachrichten

Wellington - In Neuseeland gibt es Streit über die Benutzung von Begriffen aus der Sprache der Maori-Ureinwohner in den Nachrichten. Beim öffentlich-rechtlichen Sender Radio New Zealand gehen regelmäßig Beschwerden ein, wenn zum Beispiel im Wetterbericht nicht von "New Zealand" die Rede ist, sondern von "Aotearoa", wie der Pazifikstaat in der Maori-Sprache Te Reo heißt. Maori Te Reo ist in Neuseeland ebenso wie Englisch offizielle Amtssprache. Viele beklagen sich über "Kauderwelsch".