Basketball-Profiliga Wer folgt den Warriors? Die wichtigsten Fragen zum NBA-Start

Welche Rolle spielen die deutschen NBA-Profis?

Kein Spieler aus Deutschland ist so wichtig für sein Team wie Franz Wagner für die Orlando Magic - und das in seiner erst zweiten NBA-Saison. Die starke EM und Bronze mit Deutschland haben seinen Ruf noch verbessert. Als Stammspieler in die Saison gehen auch Isaiah Hartenstein bei den New York Knicks und Maxi Kleber bei den Dallas Mavericks, die mit dem Würzburger zu den Teams zählen, denen der Titel zugetraut wird. Daniel Theis hat bei den Indiana Pacers wohl keine echte Perspektive, das Team ist im Umbruch, setzt auf junge Spieler und will einen der teuersten Profis im Kader gerne an eine andere Mannschaft abgeben.

Moritz Wagner verpasste wegen einer Verletzung am Knöchel den Sprung in den Kader der Magic und muss sich erst wieder zurückarbeiten. Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder verpasst den Saisonstart ebenfalls wegen einer Verletzung, steht aber dennoch im Kader der Los Angeles Lakers und will bei seinem zweiten Versuch für den NBA-Rekordmeister seinen Ruf ebenso aufpolieren, wie ihm das im Sommer für das deutsche Team und bei den deutschen Fans gelungen war.

Spielt LeBron James immer noch?

Ja, der viermalige NBA-Champion geht in seine 19. Spielzeit. Ob es mit den Lakers nach 2020 nochmal für den großen Wurf reicht, darf aber bezweifelt werden. Der 37-Jährige hat in der jüngeren Vergangenheit selbst ein Stück weit nachgelassen. James könnte sich trotzdem in dieser Saison in den NBA-Geschichtsbüchern verewigen. Mit 37 062 Punkten hat er Platz zwei im ewigen Ranking schon übernommen. Zum Führenden Kareem Abdul-Jabbar (38 387 Zähler) fehlen noch 1325 Punkte. Kann James in 70 Spielen auflaufen, würden schon 19 Zähler pro Spiel reichen, um die Spitze zu übernehmen - selbst ohne Playoffs. In der vergangenen Saison hatte er 30,3 Punkte pro Partie erzielt.