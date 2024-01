Basketball: Schröder gewinnt erste NBA-Partie mit neuen Mitspielern

Mit einer Bilanz von 13 Siegen und 20 Niederlagen bleibt die Mannschaft aus Kanada aber weiterhin außerhalb der Playoff-Ränge der nordamerikanischen Basketballliga.

Schröder begann die Partie wieder von der Bank aus, dafür standen die von New York verpflichteten RJ Barrett und Immanuel Quickley in der Startformation. Der in Toronto geborene Barrett wurde von den Raptors-Fans bei seinem Debüt herzlich empfangen, erzielte 19 Punkte und traf in den Schlusssekunden zwei wichtige Freiwürfe. Die Raptors behaupteten sich, da sie in den letzten viereinhalb Minuten keinen Korb aus dem Feld zuließen. Schröder erzielte zwölf Zähler und acht Assists.