Basketball-Superstar James NBA-Rekordjagd geht weiter: Triple Double in New York

In der legendären Arena verbuchte James beim 129:123 nach Verlängerung der Los Angeles Lakers gegen die New York Knicks 28 Punkte, 11 Vorlagen und 10 Rebounds. Zum Punkterekord der NBA fehlen James nun nur noch 89 Zähler. Auf Rang eins steht derzeit noch Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Punkten.

Je nach Ausbeute gegen die Indiana Pacers in der Nacht zu Freitag könnte James den Rekord bereits in der Nacht zu Sonntag gegen die New Orleans Pelicans brechen. "Ich verschwinde ja nicht, ich bleibe in dieser Liga für noch mindestens einige Jahre. Ich werde es also schaffen und deswegen fühlt es sich nicht schwer an", sagte James.