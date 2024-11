Basketball: TV Weil gewinnt das Derby

Es war voll am Wochenende in der Humboldthalle. Das Derby zwischen dem TV Weil und dem CVJM Lörrach wollten sich die hiesigen Basketball-Fans nicht entgehen lassen. Und sie wurden auch nicht enttäuscht. Spannend war es bis zur Schlusssirene. Feiern durften letztlich nach intensiven 40 Minuten die Weiler. Am Ende stand ein 81:76 (17:23, 17:14, 20:20, 27:19) auf der Anzeigetafel. „Es war super. Wir sind zwar nicht so gut ins Spiel gestartet, haben das aber insgesamt top gemeistert“, freut sich Weils Teamsprecher Trieu Nguyen, der selbst knapp 35 Minuten auf dem Parkett stand und zur starken Leistung in der Defense, insbesondere nach dem ersten Viertel, beisteuerte. Einen absoluten Sahnetag erwischte David West. In 37 Minuten Spielzeit traf West gleich fünf Dreier. Zudem verwandelte er acht von elf Freiwürfen. „Er hatte wirklich mega Aktionen dabei. Unter anderem einen Ankle Breaker“, sagt Nguyen. Zur Erklärung: Ein Ankle Breaker ist eine Dribblingtechnik, bei der ein Spieler plötzlich die Richtung ändert, indem er den Ball schnell von einer Hand in die andere wechselt, wodurch der Verteidiger, der den Spieler deckt, stolpert oder fällt und der Spieler den Ball schießen oder weitergeben kann. Obwohl mit Murat Hacioglu, Lucas Grethler und Brandon Bartel gleich drei Starter in den letzten Minuten ausgefoult waren (fünf Fouls) und daher nicht mehr dabei sein konnten, behielt der TVW die Oberhand, was Nguyen besonders mit Stolz erfüllt. Denn in den Schlussminuten war es wie über die gesamte Dauer ein Duell auf Augenhöhe. Lörrach war noch mit einer Führung in das abschließende Viertel gegangen. Kurz vor dem Ende hatte der CVJM mit einem Punkt vorne gelegen, doch dann drehte Weil noch die Partie zu seinen Gunsten. Groß war der Jubel im Anschluss an die Schlusssirene natürlich bei den Gastgebern, die sich damit in der Spitzengruppe erst einmal etabliert haben.