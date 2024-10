Basketball: TV Weil zerlegt diePSK Lions

Überhaupt gar keine Probleme hatte der TV Weil beim zweiten Saisonspiel. In der heimischen Humboldthalle fertigten die Grenzstädter PS Karlsruhe III mit 92:44 (23:8, 29:7, 26:14, 14:15) ab. Zur Halbzeit war die Messe schon gelesen. Nach dem erfolgreichen Auftakt bei der TS Durlach kann sich der Saisonstart der Weiler nun also sehen lassen. „Wir haben eine sehr starke Leistung gezeigt, sowohl offensiv als auch defensiv“, freut sich Spieler Trieu Nguyen. Von Anfang an dominierte der TVW das Geschehen auf dem Parkett. „Wir haben von der ersten Minute an das Tempo diktiert, unsere Spielzüge gut umgesetzt und die Würfe hochprozentig getroffen.“ Auch in der Defense erledigten die Gastgeber ihren Job überaus professionell und fokussiert. Weil setzte die Karlsruher immer wieder unter Druck und provozierte daher ein ums andere Mal Ballverluste des Gegners, die zu schnellen Tempogegenstößen genutzt wurden. Bester Scorer war mit 20 Punkten Lucas Grethler. „Auch die Teamchemie war entscheidend. Wir haben als Einheit agiert, jeder hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen“, bilanziert Nguyen, der mit seinen Teamkollegen am kommenden Wochenende den ebenfalls noch punktverlustfreien TV Opfingen empfängt.