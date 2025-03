Drei Wochen sind schon wieder vergangen, seit der TV Weil das letzte Basketball-Landesliga-Spiel bestritten hat. An den 23. Februar erinnern sich die Grenzstädter aber sicher gerne zurück, hatte man doch zuhause im Spitzenspiel Herdern mit 85:81 geschlagen. Punktgleich liegen die Weiler vier Spieltage vor Schluss mit den Breisgauern auf Platz zwei. Ein wahrer Aufstiegskrimi steht bevor. Vor der Crunchtime gibt sich der TVW ganz cool. „Ich bin tatsächlich gar nicht angespannt. Ich bin davon überzeugt, dass wir aufsteigen werden“, informiert Weils Teamsprecher und Spieler Trieu Nguyen vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17 Uhr) bei der ESG Frankonia Karlsruhe. „Bei uns ist nach wie vor alles gut. Wir haben es erst einmal gemütlich angehen lassen nach dem letzten Spiel, ein paar waren im Urlaub. Jetzt fahren wir wieder hoch und wollen in Karlsruhe natürlich gewinnen.“ Die härtesten Brocken stehen für die Grenzstädter nun nicht mehr an. „Ein Risiko, zu patzen, besteht natürlich aber dennoch.“ Patzer darf sich der CVJM Lörrach in den kommenden Wochen nicht mehr erlauben. Der Traum vom Aufstieg wäre dahin, liegen die Schützlinge von Spielertrainer Aleksey Novak doch vier Punkte hinter dem Spitzenduo. Lörrach empfängt am Sonntag ab 15 Uhr in der Halle der Neumattschule den USC Freiburg II. „Das wird ein guter Test für uns. Das Hinspiel haben wir dort leider verloren. Die Freiburger sind ein kleines und schnelles Team. Wir kommen eher über die Größe, athletisch sind wir aber auch“, erklärt Novak.