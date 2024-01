Basketball: Weil feiert im Derby

Kurios: Der Point Guard hatte in rund zehn Minuten Spielzeit fünf Fouls gesammelt. Bei der ohnehin schon dünn besetzten Lörracher Bank hatte das Aus von Sedelmeier gerade noch gefehlt. Coach Aleksey Novak war noch krankheitsbedingt angeschlagen, er stand daher „nur“ an der Seitenlinie. Außerdem fehlten Yilmaz Hacioglu, der einmal mehr schmerzlich vermisst wurde, sowie Marius Gab. „Uns fehlt eine starke Bank. Sobald unser Kader ausgedünnt ist, bekommen wir Probleme“, legt Novak den Finger in die Wunde.