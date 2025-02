Der Traum vom Aufstieg ist realistischer denn je! Dank einer starken zweiten Halbzeit, in der allen voran David West auf dem Parkett so richtig aufblühte, bezwang der TV Weil den zuvor punktgleichen Spitzenreiter Herdern Skunks vor heimischem Publikum mit 85:81 (13:18, 18:23, 23:13, 31:27). Damit haben die Weiler nun mit 26 Zählern die Tabellenführung übernommen. Vier Spiele muss der TVW noch absolvieren. Herdern hat allerdings eine Partie in der Hinterhand. Es bahnt sich ein Krimi um den direkten Aufstieg und die Landesliga-Meisterschaft an. Nichts für schwache Nerven war auch das Duell am Sonntagnachmittag in der Humboldthalle. Wie schon in den vergangenen Wochen fanden die Weiler in der ersten Halbzeit noch nicht zu ihrem Spiel. Herdern war zur Pause mit zehn Punkten in Führung. „Sie haben auch gut gespielt“, erkennt Weils Teamsprecher Trieu Nguyen an. Doch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. West legte im dritten Abschnitt los wie die Feuerwehr, versenkte einen Wurf nach dem anderen (darunter fünf Dreier). „Er hat einen Sahnetag erwischt. Im dritten Viertel hat er das Spiel an die Hand genommen und uns damit auch wachgerüttelt.“ Mit 54:54 ging es in die letzten zehn Minuten. Dort hatte der TVW das bessere Ende für sich und feierte letztlich einen umjubelten Heimsieg und den insgesamt 13. Erfolg in dieser Spielzeit. Neben West (35 Punkte) überzeugten auch Murat Hacioglu (20) und Lucas Grethler (17). Für den neuen Spitzenreiter geht es jetzt in eine dreiwöchige Spielpause. Erst am 17. März ist Weil wieder am Zug. Obwohl Spielertrainer Aleksey Novak das Auswärtsspiel beim TV Opfingen krankheitsbedingt verpasst hatte, nahm der CVJM Lörrach beim 72:55 beide Punkte mit in die Lerchenstadt. Dadurch bleiben die Lörracher als Dritter in Schlagdistanz zum Spitzenduo. „Die Jungs haben defensiv gut gearbeitet. Wir haben die Opfinger bei 55 Punkten gehalten“, freut sich Novak. Für Lörrach steht am kommenden Wochenende das Nachholspiel gegen ETSV Jahn Offenburg auf dem Plan. fas