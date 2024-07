Basketball Weltmeister nach Depressionen: Herberts Sommer der Offenheit

Doch Herbert tut in den Wochen vor dem nächsten Höhepunkt in Paris einiges dafür, dass man sich in Sport-Deutschland zukünftig nicht nur an seine Erfolge und sein Wirken als Chefcoach erinnert. Sondern auch an seinen bemerkenswert offenen Umgang mit einer Krankheit, der auch und gerade im Profisport noch immer ein Stigma anhaftet. Herbert litt jahrelang unter Depressionen, bekämpfte diese mit Alkohol und sah zeitweise keinen Ausweg mehr für sich selbst.

"Konnte nicht mehr kommunizieren"

"Ich war in einer Phase, in der ich nie wieder sein möchte. Da habe ich mich sechs Jahre durchgekämpft. Ich wusste gar nicht, wie ich da reingeschlittert bin. Der schlimmste Zeitpunkt war ein Trainingslager in Tschechien. Ich habe nichts mehr verstanden und konnte nicht mehr kommunizieren. Danach war ich zwei Wochen in einer Psychiatrie", erzählte Herbert der Deutschen Presse-Agentur zu seiner schweren Vergangenheit.