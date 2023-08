Basketball-WM in Asien WM-Vorbereitung läuft: Schröders neue Macht im Nationalteam

Ihren Kapitän Dennis Schröder, der mit seiner öffentlichen Kritik Mitspieler Maximilian Kleber für das wichtigste Turnier des Jahres vergrault hat, haben sie beim Deutschen Basketball Bund aber demonstrativ gestärkt.

Der DBB und Bundestrainer Gordon Herbert positionierten sich in der Causa Schröder vs. Kleber schnell und relativ eindeutig - pro Schröder. "Dennis hat mit seiner Entschuldigung Stärke gezeigt. Dennis kümmert sich sehr um seine Mannschaftskameraden. Er ist sehr stolz und fühlt sich geehrt, sein Land zu vertreten", sagte Herbert in einem Verbandsstatement. Den Namen Kleber, der auf die harschen Worte mit einer WM-Absage reagierte, erwähnte der Chefcoach mit keinem Wort. Der Verband schrieb ohne großes Bedauern: "Letztlich hat sich Maximilian Kleber so entschieden, wie er es in seinem Statement zum Ausdruck gebracht hat. Dem ist nichts hinzuzufügen."