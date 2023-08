Basketball-WM Klarer Sieg gegen Finnland: DBB-Team mit WM-Rekordstart

Spielmacher Schröder dagegen war mit 15 Zählern zwar wieder Topscorer, bekam diesmal vor etwas mehr als 6000 Zuschauern aber ausreichend Pausen und musste im vierten Viertel gar nicht mehr ran. Aus der zweiten Reihe überzeugten vor allem Wagner-Ersatz Isaac Bonga (15), Johannes Thiemann (13) und Andreas Obst (11). "Es ist Kontinuität, die wir hier leben. Das sieht man. Die Spieler kämpfen füreinander. Es gibt auch ein bisschen Feuer, aber das ist gut", befand Herbert. Einen 3:0-Turnierstart gab es in der deutschen Geschichte erst einmal: Im Vorjahr bei der EM, als der Kanadier auch schon das Team betreute. Der WM-Gruppensieg war schon vor der Partie sicher.

Bankspieler überzeugen

"Das war unser Wunschgedanke, dass wir drei Siege mitnehmen", sagte Center Daniel Theis. "Wir gucken jetzt, dass wir Franz genügend Zeit geben bis zum nächsten Spiel." Nach herausfordernden Tagen mit drei Spielen in fünf Tagen und zahlreichen Einheiten gibt es am Mittwoch erstmals seit Turnierbeginn einen Tag frei. Ob es die Profis um Schröder an einen der traumhaften Sandstrände der Urlaubsinsel zieht, wollte Coach Herbert nicht verraten. "Morgen müssen wir mal den Kopf freikriegen und Donnerstag bereit sein. Es ist eine gute Pause für uns", sagte Herbert.

Nach einem schwachen Start war erst mit einigen Wechseln mehr Bewegung in die Partie gekommen. Bonga, Thiemann und Niels Giffey zeigten nach schwächeren Wochen diesmal riesigen Einsatz und großes Selbstvertrauen. In dieser Form dürfte Deutschland auch für die größten Turnierfavoriten um die USA und Kanada zu einem harten Prüfstein werden. Auf die Frage, ob sein Team noch besser sei als bei EM-Bronze vor einem Jahr, lächelte Herbert nur. "Sie sollten mich das am 10. September noch einmal fragen", sagte der 64-Jährige. An diesem Tag findet in Manila das WM-Finale statt.