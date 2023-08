Basketball-WM Macher statt Maskottchen: Moritz Wagners besondere Rolle

"Jedes Mal, wenn Moritz in einem Team ist, führt er das Team emotional an. Er bringt sehr, sehr viel Energie. Ich glaube, er hat generell intangibles, wie man in Amerika sagt. Er hat viele Sachen, die man nicht unbedingt messen kann, die aber zum Erfolg beitragen", sagte Franz über Moritz Wagner. Das Duo spielt nicht nur für Deutschland zusammen, sondern auch für die Magic in der NBA. Spricht man Anführer Schröder auf den älteren Wagner an, fällt diesem direkt das Wort "Trashtalking" ein. Heißt: Er hält die Kollegen bei Laune, indem er Quatsch von sich gibt.

Den freien Tag genutzt

Dass es während einer WM auch noch etwas Zeit für die Familie gibt, gefällt den Wagners besonders gut. Den freien Mittwoch nutzten sie, um mit ihren Eltern zum Strand zu fahren und die beliebte japanische Urlaubsinsel zu erkunden. "Das war ganz entspannt. Ich habe nicht so viel über Basketball nachgedacht", sagte Moritz Wagner, der wie sein Bruder Franz in Berlin aufgewachsen ist. Vater Axel und Mutter Beate sind auf der Tribüne auch in den TV-Übertragungen präsent und feiern leidenschaftlich die Siege der Söhne.

Dass sich eine Startformation ohne ihn gebildet hat, stört Moritz Wagner nicht. Co-Kapitän Johannes Voigtmann und Daniel Theis beginnen bei Bundestrainer Gordon Herbert, Wagner kommt als sechster Mann von der Bank. "Das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Ich finde das mit Starter und Bank generell überbewertet. Wir gewinnen, der Rest interessiert nicht", sagte Wagner.