Basketball-WM "Was Großes mit nach Hause nehmen": Schröder & Co. hungrig

Mit ungeplanten Widrigkeiten kennen sich Deutschlands Basketballer seit dem Raketenalarm einen Tag vor WM-Beginn aus. "Wir hatten ja auch schon einmal eine Ruhestörung in der Nacht. So etwas kann uns nicht aufhalten", sagte Aufbauspieler Justus Hollatz, der ein Symbol für den tiefen Kader der Deutschen ist. Es funktioniert inzwischen nicht mehr nur die erste Reihe um Schröder, Daniel Theis und die beiden Wagner-Brüder Franz und Moritz. Auch die Bank um Hollatz und Johannes Thiemann findet immer besser in das Turnier.

Imposante WM-Auftritte

Die imposanten WM-Auftritte lassen Deutschland immer mehr in den engsten Kreis der Turnierfavoriten aufrücken. Finnlands Trainer Lassi Tuovi nannte den EM-Dritten nach der 75:101-Schlappe seines Teams einen Topkandidaten auf den Titel. "Sie können es bis ganz zum Ende schaffen", sagte Tuovi. Ähnlich hatte sich bereits Steve Kerr geäußert, nachdem sein US-Team in Abu Dhabi beim 99:91 sehr viel Mühe hatte. Es sei "klar, dass Deutschland eines der besten Teams der Welt ist", sagte Kerr der dpa. Die Leistungen bei der WM in Japan belegen dies eindrucksvoll.

Auf einen Glücksbringer müssen Schröder und Co. in der Zwischenrunde verzichten: Dirk Nowitzki reiste aus Okinawa ab, nachdem er die Siege über Australien und Finnland aus der ersten Reihe der Arena beobachtet hatte. Doch ein schnelles WM-Wiedersehen ist möglich: Nowitzki soll in seiner Funktion als Botschafter des Weltverbandes auch bei der Finalrunde in Manila noch einmal dabei sein.