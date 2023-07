Basketball Zoff zwischen Schröder und Kleber: "Können nichts ändern"

"An der Situation können wir jetzt nichts mehr ändern, schauen aber natürlich positiv nach vorne", teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mit. Der Verband sah sich zu einer öffentlichen Reaktion genötigt, nachdem NBA-Star Schröder seinen Teamkollegen erst verbal attackierte und sich Kleber daraufhin entschied, nicht mehr an den Welttitelkämpfen in diesem Sommer teilnehmen zu wollen. Schröder und Kleber sollen sich bereits ausgesprochen haben, hieß es vom DBB: "Dabei ist intern alles geklärt worden."

Kleber fühlt sich im Nationalteam nicht willkommen

Trotzdem ist davon auszugehen, dass von diesem Zwist etwas hängen bleibt und es in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft (25. August bis 10. September) mit der Vorrunde in Japan immer wieder thematisiert wird. Aus dem recht unterkühlten DBB-Statement, aus dem kein Wort des Bedauerns über die Ereignisse herauszulesen ist, geht aber zumindest hervor, dass der 29 Jahre alte Schröder von den Toronto Raptors der Anführer des Teams bleiben wird. "Wir werden das Trainingslager in Bonn am 31. Juli 2023 mit einer hoch motivierten Mannschaft um Mannschaftskapitän Dennis Schröder in Angriff nehmen", hieß es.