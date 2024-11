Faktor Wasser

Ab Mitte 2020 erneuerten das Bau- und Verkehrsdepartement, IWB und Swisscom die Freie Straße sowie die Rüden-, Streit-, Kaufhaus- und Barfüssergasse. Der Dreizackbrunnen am Fuße des Münsterbergs wurde in Anlehnung an seine historische Position um einige Meter in Richtung Freie Straße versetzt. In der unteren Freie Straße bei der Rüdengasse soll ein neuer Trinkbrunnen Erfrischung bieten.