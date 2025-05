Basler ESC: 38 000 Besucher besuchen das Village

Laut einer Zahlenangabe des Kantons Basel-Stadt haben allein am Dienstag 17 800 Menschen das Eurovision Village besucht. Insgesamt hätten seit der Eröffnung am Samstag über 38 000 Personen das Village in den ersten drei Tagen aufgesucht, heißt es. Und ihre Zahl steigt täglich.

Basler sind gastfreundlich

Patrick aus den Niederlanden kam am Montag an und bleibt bis Samstag in Basel. Er sieht insgesamt drei ESC-Shows in der St. Jakobshalle. „Wir lieben es hier in Basel“, sagte er bei einem Spaziergang über die Freie Straße. Die Preise seien zwar hoch, so würden sie für ihre Unterkunft zu viert insgesamt 5600 Euro (ohne Frühstück) bezahlen. Aber sie seien große ESC-Fans und die Menschen in Basel seien sehr gastfreundlich.