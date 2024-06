Aufgrund der Bauarbeiten in der Clarastraße führt der Cortège der Basler Fasnacht im Jahr 2025 neu durch den Claragraben. Die Route zwischen Claraplatz und Messe wird nicht mehr möglich sein. Stattdessen führt sie in beide Richtungen via Claragraben zum Wettsteinplatz, wie das Fasnachts-Comité am Donnerstag mitteilte. Auch der Comité-Standort wird in den Claragraben verlegt. Die Clarastraße soll aber weiterhin zum Fasnachtsperimeter zählen. Für den Sternmarsch der Guggen am Dienstag, für die Pausenplätze sowie als „Ein- und Ausfädelstrecke“ zur Route soll sie weiterhin zur Verfügung stehen, wie es in der „Sommerpost“ des Comités heißt.